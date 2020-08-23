المشتركة تحرز انتصارات متتالية وتحرر عدة مواقع إستراتيجية بمريس الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

في معركة مفصلية إثر هجوم واسع نفذتها وحدات من القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عملية معركة صمود الجبال ، تمكنت خلالها من إحراز تقدمات كبيرة قضت بإستعادة وتحرير عدة مواقع هامة وإستراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في القطاعين الشرقي والغربي بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.



وقال مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية، إن القوات المشتركة حررت مواقع السبعة في السيلي وعدد من المواقع في القهرة ، كما استعادت مواقع في تباب ملزق ومريفدان وخوواو العبد في القطاع الغربي.

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ودارت معارك عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إثر هجوم واسع للقوات المشتركة على مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف المحاور.

واغتنمت القوات المشتركة مسنودة بمقاومة مريس كمية من الأسلحة والذخائر التي تركتها عناصر الحوثي خلفها وولت فارة بإتجاه مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

ولا تزال المعركة مستمرة وسط إنهيارات متسارعة وخسائر كبيرة بشرية ومادية تكبدتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ، بينها عدد من الأسرى ، ولم يتبق سوى بعض الجيوب ، جاري تطهيرها خلال الساعات القادمة.

من جانبها، تمكنت فرق الهندسة العسكرية من تفجير وإبطال مفعول العديد من المتفجرات والألغام ، التي زرعها الحوثيون وبكثرة في محيط قرية القهرة والطرق المؤدية إليها ، إلا أن كثافة تلك الأجسام المنتشرة بكل مكان حال دون ذلك.