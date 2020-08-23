السلمي يدين استخدام ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية دروعا بشرية لتنفيذ أعمالها الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية جنوب المملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة متعمدة لاستهداف الاحياء السكنية بمدينة جازان السعودية، والتي تمكنت الدفاعات الجوية من تدميرهما مساء أمس السبت.



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وأكد رئيس البرلمان العربي أن اتخاذ ميليشيا الحوثي الإنقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ممّا يستوجب اتخاذ المجتمع الدولي موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار الى أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي تذكره بمخاطر رفع حظر السلاح المفروض على إيران، مطالباً باتخاذ خطوات حازمة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب الدكتور السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.