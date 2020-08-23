مسلح حوثي يقتل فتاة ويصيب شاب في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قُتلت فتاة وأصيب شاب برصاص مسلح حوثي في أحد شوارع صنعاء.

وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مسلحاً حوثياً أطلق الرصاص الحي بصورة عشوائية على سيارة الشاب بعد محاولته إيقافه بشكل تعسفي أثناء قيادته للسيارة في الشارع الواقع خلف جامع الصالح والمؤدي لدار الرئاسة.

وبينت المصادر أن الشاب أصيب بجروح بالغة، فيما الفتاة فارقت الحياه على الفور.

ولفتت المصادر أن مسلحي المليشيات يقومون بالتقطع لسيارات المواطنين وتفتيشها بشكل غير قانوني وتلفيق تهم باطلة لهم بهدف ابتزازهم ماليًا.

وتصاعدت جرائم القتل والنهب بالإكراه التي يرتكبها مسلحو مليشيات الحوثي مؤخراً في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

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