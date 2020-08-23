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يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل طفل واصابة امرأتين في اطلاق نار عشوائي بعدن

قتل طفل واصابة امرأة وابنتها جراء اطلاق نار من قبل مسلح مساء السبت في مديرية دارسعد بعدن.

واضاف شهود عيان ان المسلح حاول استهداف شاب حيث استطاع الشاب الهرب

واكد الشهود تعرض المارة للاصابة بينهم الطفل وامرأتين في شارع الميدان بمنازل الانشاءات ليفارق الطفل الحياة اثناء اسعافة.

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