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أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف المدفعي الحوثي

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف المدفعي الحوثي

الحديدة - الخليج 365

تعرّضت الأحياء السكنية في مدينة حَيْس جنوب الحديدة، لقصف مدفعي من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

 

 مصادر محلية في حَيْس أفادت أن عدداً من قذائف مدفعية الهاون أطلقتها مليشيات الحوثي من جهة الشمال تساقطت على الأحياء السكنية في المدينة.

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وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والهَلَع سادت أوساط المدنيين في المدينة نتيجة القصف العشوائي.

 

 

وكانت مليشيات الحوثي قد دفعت بعناصر من مسلحيها يوم أمس من جهة الشرق والشمال لحَيْس لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة ولكن تصدت لها القوات المشتركة وتعاملت معها بنجاح.

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