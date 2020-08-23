شكرا لبحثكم عن خبر وفق ضوابط كورونا.. هذه شروط السفر إلى مصر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قررت سلطة الطيران المدني في مصر، حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بمن فيهم المواطنون المصريون إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت سلطة الطيران المدني، اشتراط أن تكون نتيجة التحليل سلبية، وأن يكون قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وأوضحت سلطة الطيران، أن هذا القرار الموجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية سيُطبَق اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل ولحين إصدار تعليمات أخرى.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أشرف نوير، في بيان صحافي، إنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفون من تقديم شهادة تحليل الـPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تُسير شركة مصر للطيران اليوم السبت، نحو 37 رحلة منتظمة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب.

وأوضحت الشركة في بيان أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى أمستردام وأثينا وبروكسل وبودابيست وباريس وروما وفرانكفورت وجنيف ولندن ومدريد وميونيخ وميلانو وبرلين وفيينا واسطنبول وأديس أبابا ودار السلام والخرطوم ونيروبي وأبوجا والشارقة والمنامة وبغداد ونيويورك.

وأعلنت أنها ستسير أيضا رحلتين إلى كل من دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة والدمام، إضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى الأقصر بخلاف 4 رحلات شحن جوي