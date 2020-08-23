شاهد.. حضرمي يكيف سيارته بالطاقة الشمسية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

ابتكر مهندسون يمنيون في محافظة حضرموت فكرة ذكية لتبريد وتكييف السيارة من الداخل عبر منظومة الطاقة الشمسية

وتداول ناشطون في اليمن صورة لسيارة زوزوكي نوع فيتارا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت تحمل في السطح لوح شمسي وفي الخلف مكيف صحراوي محلي الصنع

وقال الناشطون ان المكيف يعمل على منظومة الطاقة الشمسة من الوح مباشرة دون اي ربط كهربائي بمحرك السيارة

ويعتبر هذ الابتكار الجديد له فائدة كبيرة وغير مكلفة وفريد من نوعه في الصناعة المحلية

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