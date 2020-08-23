شاهد.. العثور على دكتور يمني مصلوب في جذع شجرة بالعدين "اب"

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون على دكتور مشنوق في جذع شجرة.
وافادت مصادر محلية، أن أهالي مديرية العدين عثروا على جثة دكتور يدعى عبدالواحد الصوفي من جبلة مشنوق ومتدل من جذع شجرة، في وادي عنَّة، جنوبي المحافظة.
وقالت المصادر إن الضحية لا ينحدر من ذات المنطقة التي عُثر على جثته فيها، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء الحادثة، وما إن كان قد أقدم على الانتحار أم قُتل وتم صلبه على الجذع.
وارتفعت حالات الانتحار بين أبناء محافظة إب منذ سبتمبر 2014م، نتيجة الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي ، وما تبعها من فقر وغلاء المعيشة وانقطاع المرتبات للعام الخامس على التوالي.
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