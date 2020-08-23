شكرا لبحثكم عن خبر مصرع أخطر قيادات عبدالملك الحوثي بعد ساعات من وصوله مأرب "صورة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن مصرع قائد عسكري كبير في مليشيات الحوثي الإنقلابية، مصرعه بعد ساعات من وصوله إلى جبهات المتأخمة مع محافظة مأرب.

وقالت مصادر، أن مدرب وحدة القناصة في المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لقي مصرعه مع إحدى المجموعات التي اشرف على تدريبها، بعد ساعات قليلة من وصولهم كاتعزيز للعناصر المتمردة على تخوم محافظة مأرب.

Advertisements

وأضافت المصادر ان القيادي الحوثي المدعو ابو عدي الولي، قتل مع مجموعة من القناصة في المعارك التي شهدتها جبهات محافظة مأرب مع المليشيات خلال اليوميين الماضيين.

الجدير بالذكر أن ابو عدي يعد من أبرز القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة على أيدي خبراء إيرانيين في صعدة بتوصيات خاصة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وأشرف بعد ذلك على تدريب العشرات من القناصة الحوثيين وارسلتهم المليشيات لقنص النساء والاطفال في الساحل الغربي والضالع وتعز والبيضاء ومأرب والجوف.