مدفعية المشتركة تحقق إصابات مباشرة في مخابئ المليشيات جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 حقّقت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في مخابئ المليشيات الحوثية على خط زَبِيد، عقب استهدافها قُرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية: إن وحدة المدفعية بالقوات المشتركة رَصدت مصادر نيران الحوثيين، وتمكّنت من الرد عليها محققة إصابات مباشرة أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران حوثية استهدَفت مزارع المواطنين في ذات المنطقة وكبدت المليشيات خسائر فادحة. وتواصِل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية في مختلف المناطق جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأُممية، وقصف الأحياء والقُرى السكنية.

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