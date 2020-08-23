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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن ميطان: قريباً سيتم تعزيز محطة كهرباء سيحوت بـ 2 ميجا واط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
أكد الشيخ سعيد سالم ميطان السماحي مستشار محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، لشؤون مديريتي سيحوت والمسيلة، وعضو المجلس المحلي بالمحافظة، أن السلطتين المحلية بمديريتي سيحوت والمسيلة تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأهمها استمرار تشغيل الكهرباء على مدار الساعة، بالتنسيق المتواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وأوضح بن ميطان أن المحافظ بن ياسر حريص على تعزيز الطاقة في محطة كهرباء سيحوت والمسيلة، وكان قد وعد برفد المحطة بعدد 2 ميجا واط، بعد الإنتهاء من مشروع تركيب الـ10ميقا واط، المقدمة دعماً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحطة كهرباء مديرية الغيضة، مع تحسين الشبكه الداخلية لكهرباء عاصمة المحافظة.
وبين بن ميطان إن أعمال تركيب المولدات المقدمة من البرنامج السعودي لتعزيز كهرباء الغيضة بلغ نسبة الإنجاز فيها مايقارب 75٪، مؤكداً إنه في حال استكمال المشروع سيتم تعزيز محطات كهرباء سيحوت وقشن بمولدات إضافية لتحسين قدرتها التوليدية للقضاء على الانقطاعات المتكررة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشار بن ميطان إلى أن السلطتين المحلية بمديريتي سيحوت والمسيلة على تواصل مستمر مع معالي المحافظ بشأن تحسين خدمة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، مبيناً إن جهودهم مكملة لجهود الأخوة في قيادة المديريتين، مطالباً المواطنين بالصبر وإعطاء فرصة الجهود المتابعات لتثمر وتتحسن الخدمات في ظل ظروف معقدة وصعبة.
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