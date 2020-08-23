أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496742/ البحسني يترأس اجتماعاً بمستشاريه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية https://www.elyamnelaraby.com/496749/ العوبثاني: الأجهزة الأمنية انهت كافة الترتيبات لتامين فعالية الاثنين القادم بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/496750/ Advertisements "الإعلام الإقتصادي" يدشن الدورة التدريبية حول صحافة حقوق الطفل عبر «زوم» https://www.elyamnelaraby.com/496751/ "الإمتياز الدولية" في زيارة ميدانية لمدارس ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496762/ ننشر أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496741/ خلال أسبوعين.. مصرع عشرات القتلى الحوثيين بقناصة "المشتركة" في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/496769/ تقرير بحثي: ألغام الحوثي عرقلة عمل المزارعين في تهامة https://www.elyamnelaraby.com/496770/

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