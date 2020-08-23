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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الإمتياز الدولية" في زيارة ميدانية لمدارس ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365 - المكـلا
أجرت أكاديمية الإمتياز الدولية بالمكلا، ممثلة بمديرها التنفيذي الأستاذ سالم بامطرف، خلال الأسبوع الماضي زيارات ميدانية على مدارس ساحل محافظة حضرموت، للإطلاع على استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ولتعريف الطلبة بمزايا البطاقة الذكية التي تقدمها الأكاديمية لمبالغ زمزية للأعضاء.
واستقبلت مدارس المكلا الحديثة، الفريق الزائر من أكاديمية الإمتياز، في أول زيارته للمدرسة؛ لنقل تجربتها في التعامل مع العملية التعليمية في زمن كورونا واستعداداتها لتدشين العام الجديد مع مراعاة الاحترازات الصحية.
كما استقبلت مدارس الفلاح النموذجية، ومدرسة الصدارة الأهلية، وثانوية حضرموت، ومدرسة الكناري،ومدرسة فاز الأهلية ، فريق أكاديمية الإمتياز الدولية، لتعريفهم بدور المدرسة واسهاماتها المجتمعية في إيصال رسالة هادفة للطلبة وأولياء الأمور بمخاطر فيروس كورونا كوفيد - 19.
وأشاد المدير التنفيذي لأكاديمية الإمتياز الدولية، بتجارب مدارس حضرموت الجيدة، في التخطيط لاستقبال عام دراسي جديد في ظل جائحة كورونا العالمية، وسط احترازات وتدابير صحية على مستوى جيد، بالرغم من شحة الإمكانيات والصراعات المتأججة في البلاد، التي بدورها أثرت على طبيعة الحياة إلى جانب كوفيد - 19.
وأكد المدير التنفيذي أن البطاقة الذكية ستتيح للأعضاء الحصول على خصومات في الرسوم، إلى جانب الإستفادة من الدورات والورش التدريبية والبرامج التي تمولها الأكاديمية.
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