"الإعلام الإقتصادي" يدشن الدورة التدريبية حول صحافة حقوق الطفل عبر  «زوم»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي السبت، بالشراكة مع اليونيسف - منظمة الطفولة دورة تدريبية عبر الإنترنت حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل والتي سوف تستمر حوالي خمسة أيام.



وخلال مراسيم التدشين أوضح المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل الى أن هذه الدورة تهدف إلى بناء قدرات 20 صحفي وصحفية و تستمر على مدى خمسة أيام من أجل الوصول إلى صحافة تسلط الضوء على حقوق الأطفال و تسلط الضوء على معاناتهم وفق معايير الكتابة الجيدة لاسيما في ظل ما تشهده التغطيات الصحفية حاليا من انحراف تصل حد التشهير والاستغلال.

وأشار إلى أن الصحفيين اليمنيين بحاجة ماسة للتأهيل حول التزامات الصحفي و أخلاقيات الكتابة الصحفية التي تتبنى قضايا الطفولة ، ومنها الإلتزام بمعايير الدقة وحساسية بعض القضايا ونشر صور الأطفال المدمرة لمستقبلهم، وتحديد هويتهم، وتعريض حياتهم للخطر، واستخدام صور ذات طابع جنسي، وعدم أخذ موافقة أولياء أمور الأطفال وغيرها من الأمور التي تنتهك خصوصية الأطفال وتؤثر سلبا على مستقبلهم.

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فيما أكد مسؤول الإعلام والاتصال باليونيسف كمال الوزيزة أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع الإستثنائي الذي تعيشه اليمن منذ أكثر من 5 سنوات والتي تسببت بمعاناة يومية للأطفال.

واضاف أنه أصبح من المهم أن يمتلك الصحفي المعرفة المتعلقة بأخلاقيات صحافة الأطفال حتى لايتعرض الأطفال لأي أذى جسدي أو معنوي.

والجدير ذكره أن هذه الدورة استهدفت 20 صحفي/ة من 6 محافظات يمنية هي حضرموت و عدن و تعز و الضالع و لحج و أبين و تستمر الدورة لمدة خمسة أيام بحوالي 24 ساعة تدريبية.