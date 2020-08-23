شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تضع " 5 " شروط للراغبين في الحصول على إقامة دائمة ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت بوابة حكومة الإمارات الذكية، أن استيفاء الشروط الخاصة بتأشيرة الإقامة لرواد الأعمال، لا يؤهلهم للحصول عليها، إذ تقوم لجان متخصصة بمراجعة الطلب والوثائق المرفقة، واتخاذ القرار بمنح التأشيرة أو عدم منحها، وفي حال الاعتماد، سيتوجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على التأشيرة.

5 شروط

واستعرضت خمسة شروط للحصول على تأشيرة الإقامة (5 سنوات) قابلة للتجديد، لفئة رواد الأعمال، وهي أن يكون قادراً على إثبات خبرته كرائد أعمال، ويكون أحد المساهمين بحصة رئيسة أو عضواً في الإدارة، وعلى استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات بشكل قانوني، ولديه فكرة عمل أو خطة عمل يرغب في إنشائها في الدولة، إضافة إلى أنه يجب على المتقدمين اجتياز متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بنجاح، بما في ذلك التدقيق والتقييم الصحي.

وذكرت أن رائد الأعمال يحتاج إلى الموافقة على ترشحه من قبل حاضنة حكومية معتمدة في الإمارات (حالياً AREA 2071) في دبي، أو(HUB71) في أبوظبي، وبعد الحصول على الموافقة على الترشح، سيتم دعوة رائد الأعمال لتقديم طلب الحصول على التأشيرة من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

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وأشارت إلى أن تأشيرة رواد الأعمال تعد جزءاً من منظومة الإقامة الذهبية، التي تخوّل الأفراد الحصول على إقامة دائمة ومزايا غير مسبوقة لرواد الأعمال وعائلاتهم، لافتة إلى أنه يمكن لأي رائد أعمال صاحب مشروع سابق التقديم على التأشيرة لتأسيس المشروعات في دولة الإمارات. وذكرت أنه يستطيع التقدم لتأشيرة رواد الأعمال ذوو الخبرة في مجال ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي رائد أعمال صاحب مشروع سابق التقديم على التأشيرة لتأسيس مشروعات في دولة الإمارات. جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت، العام الماضي، عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة دخول قرار منحهم تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ. وتعتبر الهيئة مسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كل من الحاضنتين المذكورتين، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين. وكان مجلس الوزراء اعتمد سابقاً قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وتضمن القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وللهيئة منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء وثلاثة مديرين تنفيذيين يعملون لديه تصاريح إقامة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة.

خطوات التأشيرة

الدخول إلى منصة الإلكترونية لطلبات الإقامة الذهبية (https:/‏/‏business.goldenvisa.ae)، وإنشاء حساب جديد وتقديم طلب الترشيح. وستتم مراجعة الطلب خلال 30 يوماً. وفي حال قبول الترشح، يستلم المتقدم رابطاً لتحميل المستندات المطلوبة وإكمال الطلب للحصول على التأشيرة. وإذا لم تتم الموافقة على الترشح، ينتظر المتقدم مدة 90 يوماً قبل تقديم طلب جديد. وبعد الموافقة، ستتم دعوة المتقدم لاستكمال طلب الحصول على التأشيرة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبمجرد الانتهاء من استكمال الطلب، يستلم عبر البريد الإلكتروني تفاصيل كيفية استلام التأشيرة.

مزايا

منح تأشيرة متعددة الدخول لمدة ستة أشهر، بما يتيح لرائد الأعمال الفرصة لدراسة بدء مشروعه في دولة الإمارات، واستكمال إجراءات طلب التأشيرة، ليتم تغييرها من تأشيرة مؤقتة إلى تأشيرة دائمة. وإذا كان المتقدم في الفترة الحالية مقيماً داخل دولة الإمارات، يحصل على تأشيرة مؤقتة لمدة شهر واحد، وسيُطلب منه تحويل تأشيرته المؤقتة إلى إقامة دائمة خلال هذه الفترة. منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء وثلاثة مديرين تنفيذيين يعملون لديه تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة.