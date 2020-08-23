شكرا لبحثكم عن خبر السكرتير الصحفي لنائب الرئيس اليمني يرد على نشر وثائق مزوره «صور الوثائق» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السكرتير الصحفي لنائب الرئيس اليمني أحمد أبو سالم في تغريدة على صفحتة بتويتر : انه في ظل تضحيات قوات الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية ومع استمرار هزائم الميليشيات الانقلابية وفي ظل ثبات أبطالنا الميامين، تلجأ مطابخ الانقلاب والمرادفة لها للتزوير والتزييف في محاولة للتشويش على سير معركتنا الجمهورية.

وأرفق في تغريداته عدداً من هذه الوثائق، وقال "انه بقدر وضوحها بأنها مزورة، فهي تكشف أيضاً مستوى الغباء والوجع الذي تعيشه تلك المطابخ".

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وأكد السكرتير : ‏ستظل معركتنا أبداً لاستعادة الدولة، وهويتنا يمانية، وشعارنا الجمهورية ووجهتنا مدينة سام ومن المؤسف ان ذلك يغيظ بعض الجهات المعروفة بأن هذا هو الشعار الثابت للقيادة السياسية وللجيش وشرفاء البلاد؛ فتلجأ لتتبنى التضليل والتزوير، وهو أمر لن يكون بمنأىً عن المساءلة القانونية والقضائية.