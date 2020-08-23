شكرا لبحثكم عن خبر ثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن رحلوا وتجمعهم صورة في هذا المكان؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تم تداول صورة تاريخية في مواقع التواصل الاجتماعي يعود،تاريخها الى عام 1993م نشرها احد المصورين على صفحتة . وذكروا ان الصورة من مطار صنعاء الدولي لأربعة من الشخصيات السياسية البارزة في اليمن توفي الأربعة وهم الاستاذ عبد العزيز عبد الغني ،القاضي عبد الكريم العرشي ،الدكتور عبد الكريم الارياني ،المهندس احمد المجني ، لم يبقى منهم الا الاستاذ Advertisements محسن العيني يسار الصورة الأستاذة اسماء الباشا يمين الصورة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن رحلوا وتجمعهم صورة في هذا المكان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.