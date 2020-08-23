شكرا لبحثكم عن خبر فيديو.. الموروث الشعبي من المنطقة اليمنية الوحيدة الذي لازالت تحافظ عليه وحاضنة لعمالقة الشعراء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

لاتزال منطقة في الريف اليمني،تحافظ على الموروث الشعبي بقوة ولم تتخلى عنه في وقت اندثرت العادات والطقوس ودمرت بفعل الثقافات المستوردة والاسلام السياسي الذي أرهب الناس وقضى على لكثير منها تحت مبررات عده واستبدلها بثقافة الموت.

فقد نشر ناطون في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الرزفه لأهل قرية الريامي عزلة التويتي مديريه السده ،حيث أن عزلة التويتي تتميز باحتفاظها بموروثها الشعبي دون العزل المجاوره كالقصيد والرزفه والباله والبرع وتعتبر حاضنة لشعراء كبار ابرزهم الشاعر العملاق المرحوم عبدالرحيم التويتي قائل ابيات هذه الرزفه:

نص الابيات:

‏في قضايا الغير خليك محايد

وخل غبراء لداحس

الا اذا كنت شاهد

فلا تبالي

ياغالي.

قالها عبدالرحيم ابن قايد

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يابدر في نصف مارس

عليت والجو بارد

خل الهوى لي .

ياغالي.

لاتكون لين لناقص وزايد

ولاتكون عود يابس

فالجيد لين وجامد

مارر وحالي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1407177456145101&id=100005585801869



