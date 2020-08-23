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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العوبثاني: الأجهزة الأمنية انهت كافة الترتيبات لتامين فعالية الاثنين القادم بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365 - سيئون
أكد مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني، أن الأجهزة الأمنية أنهت كافة الترتيبات لتأمين الفعالية الجماهيرية التي ينظمها الائتلاف الوطني الجنوبي، الاثنين القادم بمدينة سيئون.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن احتضان حضرموت الوادي والصحراء العديد من الفعاليات السلمية لمختلف المكونات يأتي في سياق الحقوق المكفولة دستوريا، كما أنه دليل على الوعي المجتمعي والسلوك الحضاري للتعبير عن الرأي.
ودعا العوبثاني المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على أن قوات الأمن والجيش ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة.
وأعلن “الائتلاف الوطني الجنوبي” تنظيم احتشاد مليوني عصر الاثنين القادم 24 اغسطس بمدينة سيئون تحت شعار “حضرموت أولا”.
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