 البحسني يترأس اجتماعاً بمستشاريه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، اجتماعاً بمستشاريه ، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية.

واستمع المحافظ البحسني من المستشارين إلى شرح عن الحالة الأمنية بالمحافظة، والاستقرار الأمني الذي تشهده مديريات الساحل .

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وأعرب القائد البحسني عن تقديره العالي للقادة والجنود والضباط والصف ضباط الذين أبلوا بلاءً حسناً في تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون وضبط مروّجي ومهرّبي الحشيش والمخدرات .

وقدّم المحافظ صورة عامة لتوجّهات المرحلة القادمة، مشيراً الى أهمية رفع الجاهزية والحس الأمني والانضباط ورفع المعنويات، والاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوحدات والألوية، وأهمية التعاون المشترك والتلاحم وتعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يسهم في تعزيز أمن المواطن، والحفاظ على منجزات المؤسستين العسكرية والامنية التي تعدّ انموذجاً على مستوى الوطن.

حضر الاجتماع أركان حرب المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان.