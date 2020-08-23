شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تتخذ قرارا جديدا بمنع هذه الدولة من دخول أراضيها .. الأسماء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا بشأن قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها والقادمين منها إلى الأراضي الكويتية.
وكشفت صحيفة القبس المحلية أن السلطات الكويتية ستصدر قريبًا قرارًا بإضافة دولة أفغانستان إلى قائمة الدول الممنوعة من الدخول إلى أراضيها، وبذلك يرتفع إجمالي الدول الممنوعة من دخول البلاد 32 دولة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن سبب المنع يرجع إلى ظهور كثير من نتائج فحوصات القادمين من رعاياها في المطار إيجابية بفيروس كورونا.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن السلطات الصحية متمسكة بمدة الحجر الصحي المطبقة على المسافرين القادمين إلى البلاد بـ 14 يومًا ، مبينة أنه لا نية لتخفيض هذه المدة، في الوقت الراهن.
وشددت الصحيفة أن السلطات داخل الكويت ملتزمة بقرارات منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية في هذا الشأن.
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