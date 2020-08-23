حضرمي يبتكر مكيّف لسيارته يعمل بالطاقة الشمسية "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - ابتكر مهندسون يمنيون في محافظة حضرموت فكرة ذكية لتبريد وتكييف السيارة من الداخل عبر منظومة الطاقة الشمسية وتداول ناشطون في اليمن صورة لسيارة زوزوكي نوع فيتارا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت تحمل في السطح لوح شمسي وفي الخلف مكيف صحراوي محلي الصنع Advertisements وقال الناشطون ان المكيف يعمل على منظومة الطاقة الشمسة من الوح مباشرة دون اي ربط كهربائي بمحرك السيارة ويعتبر هذ الابتكار الجديد له فائدة كبيرة وغير مكلفة وفريد من نوعه في الصناعة المحلية.

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