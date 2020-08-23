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يزيد بن سلمان - شبوة - البيضاء … في كمين محكم مصرع قائد كتيبة حوثي ” الشاهري”والابادة الكاملة لافرادها
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كشف الناشط السياسي”عوض بن مجور”في تغريدة له عن اخر تطورات المواجهات بين الجيش المسنود من القبائل وميلشيا الحوثي في جبهة ” قانية ” بالبيضاء.
” نص التغريدة : “كتيبة الشاهري الذي يقودها ابن اخو وكيل محافظة إب تم إبادتها بالكامل في قانية وماهلية ومقتل قائد الكتيبة في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني وابناء القبائل #مارب_تسحق_الحوثي”
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