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يزيد بن سلمان - شبوة - السعودية تستقبل المغتربين اليمنيين حاملي تأشرات الزياره والفيزا الجديده (فيديو )

أكد مدير منفذ الوديعة في الجانب اليمني اليوم الأخ مطلق الصعيري بأن المملكة العربية السعودية سمحت لليمنيين حاملى تأشيرة الدخول إلى المملكة بالعبور Advertisements

وأضاف الصعيري بأن على اليمنيين حاملى تأشيرات الزيارة والإستقدام الفيزا الجديده و خلنلي اللإقامات ألعوده إلى المملكة العربية السعودية والذين خرجوا ولم يستطيعوا العوده عليهم بالعوده إلى أعمالهم.

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