شكرا لبحثكم عن خبر ياسر العواضي يكشف عن توجيهات خطيرة لزعيم الحوثيين ويصفه بالخائن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف القيادي المؤتمري البارز الشيخ ياسر العواضي، عن صدور توجيهات خطيرة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واصفاً إياه بـ"الخائن وخادم إيران".

وقال العواضي في تغريدة على "تويتر" السبت، إن الحوثي أطلق عناصره بقيادة المدعو "عبداللطيف النوعة" المكنى "أبو نصر الشعف" للقيام بعمليات إجرامية في مناطق الشوافع بتعز، إب، البيضاء، الضالع، مأرب، عتمة والحديدة.

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وأشار إلى أنه قام بذلك ليس من أجل التسلط فقط ولكن لتصفية حقده السلالي والطائفي وثارات قديمة من ثورة 26 سبتمبر وآخرها قنص طفلة تعز.



وأواخر يونيو الماضي، اتهم الشيخ العواضي الحوثيين بنهب منزله ومنازل أقاربه في العاصمة صنعاء ومديرية ردمان بمحافظة البيضاء.

وكان الحوثيون أعلنوا في 19 من يونيو الماضي، السيطرة الكاملة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل بقيادة الشيخ العواضي استمرت عدة أيام.