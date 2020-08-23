شكرا لبحثكم عن خبر تطورات جديدة في قضية ضحايا شركات الأسهم الوهمية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تظاهرت مئات النساء المشاركات في شركات الأسهم الوهمية، اليوم السبت، في العاصمة صنعاء للمطالبة باستعادة أموالهم من تلك الشركات.

ونفذت النساء المحتجات وقفة احتجاجية أمام اللجنة العليا للانتخابات في شارع بغداد بعد منعهن من التظاهر أمام مكتب رئاسة الجمهورية وتهديدهن بالاعتقال والسجن.

Advertisements

والأسبوع الماضي منع مكتب رئاسة الجمهورية الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، ، جميع الوقفات الاحتجاجية الخاصة بضحايا "شركات الأسهم" المطالبة باستعادة أموالهم حتى إشعار آخر.



وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء أصدر قراراً بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع للأسهم الوهمية للمواطنين منهم بلقيس الحداد التي تعمل في تجارة الفضة.

ووجه البنك المركزي بصنعاء جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، شركات لبيع الأسهم المالية الوهمية في اليمن وخارجه تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً شريحة الميسورين من خلال ادعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة.