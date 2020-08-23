شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يصدر بياناً حول اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة وصاروح باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضي المملكة. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة"، وصاروخ بالستي أطلقتهما الحوثيون باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية. وشدد على أن الحوثيون يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.

اقرأ أيضا

الحوثيون يعلنون السيطرة على معسكر ماس غربي مأرب

الجيش يفتح جبهة جديدة تزامناً مع اشتداد المعارك في مأرب

شركة النفط تعلن رفع أسعار البنزين والديزل (التسعيرة الجديدة) والخميس أعلن التحالف إن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يصدر بياناً حول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.