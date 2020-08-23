شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كارثة كبرى تصيب اليمن.. مخدرات (الزومبي) ينتشر في هذه المحافظة ويقتلون النساء والاطفال . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة عدن حوادث قتل غير طبيعية بالآونة الاخيرة ،في ظل تفشي المخدرات في عدن وتدمير الآلاف من الشباب دون وجود ملاحقة لمن يقومون ببيع المخدرات.

وفتح مسلح النار في حي الانشاءات بدار سعد واطلق الرصاص على المارة وقتل طفل واصاب عدد من النساء وسط رعب عم المنطقة .

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وأمس الجمعة،فتح مسلح النار في حي عبد القوي بالشيخ عثمان في الحي المكتض بالمارة وقتل احد العاملين بالمعارض بنيران المسلح ،وافاد شهود ان المسلح كان بحالة غير طبيعية .

وسجلت عدن ،حوادث قتل واعتداء غير طبيعية بالاونة الاخيرة .

ويرجح خبراء ،ان من يرتكبون هذه الجرائم بعدن هم تحت تاثير مخدر الزومبي.

يحمل هذا المخدر أسماء عديدة من بينها "الفلاكا" و "مخدر السوبر مان" واسمه العلمي "ألفا بي في بي".

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ويدخل هذا المخدر مستخدمه في حالة غير طبيعية تجعله عنيفا وتجعل تصرفاته أشبه بـ"الزومبي" لهذا سمي بمخدر الزومبي.



ويشعر متعاطيه بأنه يمتلك قوة خارقة ولهذا سمي أيضا ب"مخدر السوبر مان".

يصنع هذا المخدر في الصين ويباع بأسعار زهيدة وهو ما يجعل انتشاره أسرع بين المدمنين.

"مخدر الزومبي" ظهر في مصر عام 2017

تسببت حادثة عض شاب من نيجيريا لطفل في أحد أحياء العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧ في انتشار مخاوف بين مواطنين من ظهور مخدر "الفلاكا" زهيد الثمن أو "الزومبي" كما يطلق عليه لأنه يتسبب في حالة هياج ونشوة كبيرة بعد تعاطيه.

وتحدثت وسائل اعلام المصرية إلى الطفل ووالده، وإلى شهود عيان بشأن الواقعة.

وقال الطفل إن الشاب كان يريد أن يلعب معه الكرة وعندما رفض الطفل هجم الشاب عليه وعضه من رقبته "كعضة كلب مسعور، وأسنانه كانت مفزعة".

وقال شهود عيان إنه بدا واضحا أن الشاب كان تحت تأثير المخدرات، وإنه عض أحدهم من ركبته أيضا وترك آثارا تشبه عضة الكلب.