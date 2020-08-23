شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الحوثيين السيطرة على معسكر ماس.. جميح يفجرها مدوية ويكشف حقيقة ماحدث في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح على أنباء تقدم الحوثيين في محافظة مأرب وقرب سيطرتهم على المدينة. وقال جميح في تغريدة على "تويتر" رصدها ""الخليج 365"" اليوم السبت، خلال الأسابيع الأخيرة شن الحوثيون هجمات هي الأعتى على مأرب، وشنوا هجمات إعلامية أكثر ضراوة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأضاف "خذوها مني كل تلك الهجمات بلا استثناء سُحقت وذهبت أدراج الرياح". وتابع ساخراً "وكما يسمي الكهنة عدوانهم على مأرب دفاعاً عن النفس، كذلك يسمون هزائمهم المريعة في مأرب انتصارات استراتيجية". ويأتي تعليق جميح بعد إعلان وسائل اعلام الحوثيين السيطرة على معسكر ماس الذي يعد من أهم المعسكرات الاستراتيجية الهامة المدافعة عن مدينة مأرب. وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

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