شكرا لبحثكم عن خبر العثور على موظف حكومي مشنوقا على شجرة في إب (تفاصيل وصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عثر مواطنون ، الجمعة، على موظف حكومي، وهو مقتول شنقاً، في أحد أودية محافظة إب وسط البلاد.

وأفاد مصدر محلي إن الموظف في مكتب صحة مديرية جبلة، عبدالواحد الصوفي، عُثر عليه مشنوقاً على إحدى الأشجار بوادي عنّة بمديرية العدين.

وأوضح المصدر أن حادثة مقتل "الصوفي" تثير الشكوك، ففي الوقت الذي تبدو وكأنها جريمة انتحار، يُشتبه أن تكون الحادثة جريمة قتل، خاصة وأن الضحية من مديرية جبلة ومسرح الجريمة في مديرية العدين.



Advertisements

ودعا المصدر الأجهزة المعنية بكشف غموض الحادثة وإظهارها للرأي العام.

في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية في جبلة، أن "الصوفي" كان يمر بحالة نفسية صعبة جراء الظروف المعيشية، مرجحة أن تكون هذه الظروف قد أجبرته على الانتحار.

وتأكيداً على ذلك قالت المصادر أن الصوفي كان أقدم على طلاق زوجته بسبب الظروف المعيشية وأبقى على ابنتيه تحت رعايته.

وتشهد مديرية جبلة ـ إحدى حواضن الحوثي ـ ارتفاع كبير في الجريمة وانتشار ظاهرة الانتحار مثلها مثل معظم مديريات المحافظة الخاضعة للحوثيين. وبحسب راصدون محليون، فقد تم تسجيل 29 حالة انتحار في إب، منذ أواخر العام الماضي و مطلع العام الجاري، في ظل تنامي واتساع رقعة الظاهرة.