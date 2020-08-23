شكرا لبحثكم عن خبر قيادات حوثية عليا تعلن الهزيمة في مارب والبيضاء والجوف ونهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة صادرة عن قيادات عليا حوثية عن هزيمتها في جبهات القتال في مارب والبيضاء والجوف وشرق صنعاء، وأنها تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، بين قتلى وجرحى سقطوا بنيران الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية.

وطالبت الوثيقة المرسلة من وزير الدفاع بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، إلى قائد ما تعرف بالمنطقة الثالثة، بإيقاف تحرك الوحدات العسكرية المتجهة إلى محافظة مأرب، نظراً لما أسمته بالمستجدات التي طرأت في ساحة المعركة.

وأشأرت إلى أن التوقيف يأتي بناء على توجيهات رئيس مايسمى المجلس السياسي، نظراً لتساقط عناصرهم بصورة كبيرة بين قتلى وجرحى.

وتشير الوثيقة إلى هزيمة الحوثيين وخسارتهم الكبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى وقوع مجاميع في الأسر، كما أوضح الجيش في الأيام القليلة الماضية.

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