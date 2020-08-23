شكرا لبحثكم عن خبر الوزير البكري يعلن مقتل أحد لاعبي كرة القدم في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل لاعب كرة قدم يلعب في صفوف نادي النصر المأربي جراء معارك ضد قوات الحوثيين، بمحافظة مأرب شمال البلاد.

وقال وزير الشباب والرياضية، نايف البكري، في تغريدة على تويتر، إن اللاعب " نايف عبدالقادر وقاد" استشهد وهو يؤدي واجبه دفاعاً عن ‎مأرب في المعارك الدائرة مع مليشيات الحوثي".

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وتقدم الوزير بالعزاء لوالده وكل أسرته ومحبيه.



وكان "وقاد" قد التحق بالمقاومة الشعبية لمواجهة الهجمات الحوثية التي كثفتها على المدينة في الأيام الأخيرة.

وتشهد محافظة مأرب منذ أسابيع معارك طاحنة بين القوات الحكومية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى.