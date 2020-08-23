شكرا لبحثكم عن خبر ”استقالة” وزير بحكومة مليشيا الحوثي بعد ازاحته وتسليم أكبر مؤسسة ايرادية تابعة للوزارة لنائبه (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، بصنعاء، اليوم السبت، باستقالة وزير بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، بعد ازاحته وتسليم أكبر مؤسسة ايرادية تابعة للوزارة لنائبه.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أنه تم إزاحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسفر النمير، والذي ينتمي إلى محافظة صعدة، من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، قبل أسبوع، بتوجيهات من قيادات عليا بحكومة المليشيا؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته الى ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وبينت المصادر أنه تم تسليم رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، لنائبه هاشم محمد هاشم الشامي، والذي لم يمر على تعيينه من قبل المليشيا سوى خمسة أشهر منذ أواخر مارس الماضي.

وتأتي تلك الازاحات في سياق صراع قيادات المليشيا المدعومة ايرانيا على المناصب والمكاسب.

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