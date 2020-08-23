شكرا لبحثكم عن خبر عرض عليه ان يلحق به ويمنحه بيت.. شاهد كيف كان وداع مغترب يمني لزميله الهندي بعد 21 عاما قضياها سويا بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ودّع مغترب يمني بالسعودية أحد زملائه من الهند الذي قرر العودة الى بلاده بعد اصابته بفيروس كورونا وبعد 41 عاما قضاها بالغربة .

وقال المغترب اليمني "بن ظفر الصومعي" للمشهد اليمني" ان صديقه "كني محمد بارشودن " هندي الجنسية ٧٦ عام , كان زميله بالعمل لمدة 21 عام ,وكان بمثابة الأب له ,وان فراقه آلمه كثيرا .

واضاف الصومعي ان زميله الهندي عرض عليه الحاق به في الهند اذا ضاقت عليه ظروف العمل والغربة او العودة الى اليمن , و وعده منحه منزل او ارض للسكن فيها هو واسرته .

و ودّع كثير من المغتربين بالسعودية من مختلف الجنسيات زملائهم , بعد ان امضوا سويا سنوات عديدة بالعمل وقرروا مؤخرا العديد منهم المغادرة بسبب ارتفاع رسوم العمل والاقامة والضرائب .

Advertisements