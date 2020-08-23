التحالف العربي يعلن التصدي لهجمات حوثية على الاراضي السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وعدد (1) صاروخ بالستي أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية. وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية. كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

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