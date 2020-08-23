شكرا لبحثكم عن خبر يحمل زميله المصاب.. جندي بالجيش الوطني بالضالع يثير إعجاب رواد مواقع التواصل "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت صورة لجندي بالجيش الوطني المشارك في انتصارات الضالع يومنا هذا اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهر الجندي وهو يحمل زميل له أصيب أثناء اقتحامهم لأحد المواقع أثناء تقدمهم اليوم قرب مدينة دمت بالضالع. وطالب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي بتكريم الجندي الذي حمل زميله مؤكدين أن مثل هذا الجندي يستحق التكريم لتضحيته الكبيرة . Advertisements وكانت قوات الجيش الوطني بمشاركه من قوات المقاومة الجنوبية أستطاعت اليوم أن تحقق انتصارات كبيرة في جبهة الضالع حيث استطاعت الوصول إلى مديرية دمت بالضالع .

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