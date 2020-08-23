شكرا لبحثكم عن خبر قائلين لهم إذا كنتوا رجال.. حوثيون البيضاء يستجدون قبائل الطوق بالفزعة والأخيرة ترد ولو أنتم كذلك ما جئتوا إلينا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استجدت قيادات حوثية من محافظة البيضاء أغلبهم من الطبقة السلالية قبائل طوق صنعاء بالفزعة لقتال أبناء محافظة البيضاء والذين وصفوهم باليهود والأمريكان ! وهو ما يكشف عن إفلاس المليشيا الحوثية وامتهانها للكذب والدجل على المغفلين .
وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن عدد كبير من أبناء محافظة البيضاء أغلبهم من المشرفين التابعين للحوثي والذين فروا على وقع المعارك في المحافظة زاروا اليوم عدد من مديريات محافظة صنعاء طالبين من القبائل الفزعة بعد اشتداد المعارك هناك .
وأضافت المصادر أن المشرفين الحوثيين السلاليين حاولوا إثارة أبناء القبائل بأن الرجال فقط هم من سيتحركون معهم إلى الجبهات لكن الرد كان مؤلم من بعض الحضور والذين قالوا لهم لو كنتوا كذلك ماجئتوا إلينا وهو ماتسبب في قيام المتحوثين من أبناء المنطقة بطرد المواطنين الغير حوثيين .
واستقبل المشرفين الحوثيين في مديريات محافظة صنعاء منها مديرية خولان وبلاد الروس وسنحان وبني بهلول عدد من المشرفين الحوثيين وتم ادخالهم الى عدد من مجالس القات في المديريات دون استأذن وذلك للتحدث لهم بإسم الدين بهدف التحشيد لجبهاتهم المنهارة .
هذا ومنيت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وهو ماجعل المليشيا تجوب القرى والحارات والمديريات والمدن بحثا عن مقاتلين حتى لو كانوا أطفال لتقديمهم قرابين لمشروعهم السلالي .
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