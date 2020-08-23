شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على حجم خسائر المليشيات الحوثية في المعدات العسكرية خلال الأسبوع الماضي فقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت تقارير إعلامية، عن حجم خسائر المليشيات الحوثية، في المعدات العسكرية، خلال الأسبوع الماضي، في مختلف الجبهات القتالية.

وذكرت المصادر أن خسائر المليشيات في المعدات العسكرية،

بلغ عدد الأطقم الحوثية التي دمرت كليا (33) طقماً، واغتنمت قوات الجيش الوطني (11) طقما حوثياً.

وبلغ عدد العرباتBMB وغيرها التي خسرتها المليشيات وتم تدميرها (13) عربة و(6)دمرت جزئياً واغتنام اثنتين من قبل قوات الجيش الوطني، وتدمير دبابتين في قصف للطيران.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط خمس طائرات مسيرة حوثية في قانية والجوف خلال الأسبوع الماضي فقط، بحسب المصادر.