مليشيا الحوثي تتقهقر على وقع ضربات القوات المشتركة في الضالع والمليشيا تعترف بخسائرها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي تراجعت على وقع ضربات القوات المشتركة شمالي وغرب محافظة الضالع.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المليشيا تواصل التقهقر والتراجع على وقع ضربات القوات المشتركة في مريس وجبل ناصة الاستراتيجي.

وبينت المصادر أن القوات المشتركة صدت هجوما للحوثيين في جبهة الفاخر، و حققت تقدم ميداني في مريس، غرب و شمالي المحافظة الواقعة على الطريق الممتد الى العاصمة المؤقتة عدن.

و تمكنت القوات المشتركة، اليوم، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مريس، خلال عملية عسكرية واسعة نجحت خلالها في أسر 40 عنصراً من صفوف المليشيا؛ وفقا لمصدر عسكري.

وقال المصدر إن القوات المشتركة حررت عددا من المواقع في جبهة مريس منها موقع القهرة شرقل وعدد من السلاسل الجبلية وصولاً إلى صون والزيلة القريبة من بلدة الحقب الواقعة في مدخل مديرية دمت.

كما حررت مواقع السُبعة وموقع الدبابة ومواقع ملزق ومريفدان وموقع الخزان المتاخم لمنطقة لسوان.

وحسب المصدر فإن معارك شرسة اندلعت في جبهة الميمنة على أطراف قرية القهرة، ومن القلب وصلت المعارك إلى خرطوم يعيس، أما الميسرة فتواصل القوات المشتركة التوغل باتجاه قائمة سون.

و تمكنت القوات المشتركة من قطع خط أمداد المليشيا إلى منطقة روسان وشليل.

ووسط خسائر بشرية ومادية كبيرة تلقتها المليشيا، اعترفت وسائل إعلام تابعة للمليشيا بزحف القوات المشتركة على مواقعها في جبهة مريس، من مسارين.

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