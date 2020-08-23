شكرا لبحثكم عن خبر تراجع مبشر لـ”كورونا” في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن تراجعها، خلال أغسطس الجاري، يوم بعد يوم.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومواجهة وباء كورونا في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر " تويتر "، عن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط في العاصمة المؤقتة عدن.

وسجلت اللجنة ثمان حالات تعافي؛ ست منها في محافظة تعز وحالتين في محافظة حضرموت.

و رصدت أربع حالات وفاة جميعها بمحافظة حضرموت.

وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1907) منها (546) وفاة و(1066) تماثلت للشفاء.

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