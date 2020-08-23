شكرا لبحثكم عن خبر فتوى.. "القاضي العمراني" يبين حكم ومشروعية الزواج من ”الهاشمية” و”بنت الشيخ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق مفتي اليمن القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني على الحديث النبوي الشريف "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ..."

ورد القاضي العمراني في منشور على صفحته في الفيسبوك على سؤال: ما هو معنى "وإن كان فيه" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ..."؟

وقال القاضي العمراني "يقصد بقوله (وإن كان فيه) أيّ : وإن لم يساوِ المرأة في النسب"

وأضاف القاضي العمراني "فإن تقدم لخطبة من كانت ابنة قاضٍ أو كانت هاشمية وهو ليس بهاشمي أو كانت ابنة شيخ وهو ليس ابن شيخ وهكذا فيزوّج لأن الشريعة لا تقيم اعتباراً للأحساب والأنساب وإنما تعتبر الدين والخلق فقط"

وأكد القاضي العمراني بأن "المدار في الكفاءة هو الدين والاستقامة ولا يُنظر إلى شيء آخر"

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