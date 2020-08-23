شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تجبر عريس يمني على دفع مبلغ مالي مقابل السماح له بدعوة فنان لإحياء حفل زفافه وتختطف آخر ”بيضاني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي قامت بتغريم عريس يمني مبلغ مالي للسماح له بدعوة أحد المغنين لإحياء حفل زفافه، بالتزامن مع اختطاف فنان بيضاني.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المليشيا أجبرت قبل أيام شاب بمحافظة المحويت على دفع غرامة قدرها خمسون ألف ريال يمني، للسماح له بدعوة أحد المغنين لإحياء حفلة زفافه.

وفي ظل استمرار التضييق على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين اختطفت المليشيات، فنان عود من محافظة البيضاء اثناء وجوده بإحدى الاستراحات بمدينة ذمار.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا اختطفت الفنان خالد البيضاني "فنان عود غنائي" وآخرين كانوا برفقته ونقلوهم إلى أحد السجون في المدينة.

ونوهت المصادر بأن المليشيا رفضت وساطات قبلية تدخلت للإفراج عن الفنان البيضاني.

و منعت المليشيا، إحياء حفلات الأعراس بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بحجة أن "الأغاني تؤخر النصر وتسيء لما يسمونه بتضحيات قتلاهم". وفي أوقات سابقة، اختطفت فنانين من عدد من الأعراس وفرضت غرامات مالية على كل من يستقدم فناناً لإحياء المناسبات والأفراح.

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