شكرا لبحثكم عن خبر بعد ابرام صفقة لخروج آمن لهم.. الحوثيون يزعمون مقتل زعيم ”داعش” باليمن وعدد من قادة التنظيم في قيفة بالبيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت ميليشيا الحوثي مساء اليوم السبت مقتل زعيم "داعش" باليمن وعدد من قادة التنظيم في بلدة قيفة بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين عن مصدر أمني تصريحه عن مقتل زعيم داعش في اليمن يدعى رضوان محمد حسين قنان المكنى "أبو الوليد العدني" وعدد من قادة التنظيم في قيفة بالبيضاء.

واضاف المصدر الأمني انه تم إطباق الحصار على ما يسمى زعيم التنظيم ولاية اليمن لتبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم , وان أحد العناصر فجر نفسه عند التماس مع قوات الأمن تلا ذلك تبادل لإطلاق النار , سقط خلالها 3 من الأجهزة الأمنية التابعة الجماعة الحوثي خلال الاشتباك مع زعيم التنظيم المكنى "أبو وليد العدني" ومن كانوا إلى جواره من القيادات .

وبحسب المصدر الامني تم العثور على عدد من العبوات والأحزمة الناسفة كانت مخزنة في الوكر الذي فرت إليه القيادات , وان من بين القتلى قيادات داعش سليمان العدني مسؤول ورش تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة سابقاً وفي الفترة الأخيرة معاون زعيم التنظيم والمرافق الشخصي له , ومعين ناصر المفلحي اليافعي "أبو محمد العدني" مسؤول أمن الكتائب التابعة للتنظيم سابقاً ومؤخراً كلف بالتواصل مع عناصر التنظيم خارج ولاية البيضاء.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات بين مليشيا الحوثي ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق قيفة بمديرية القريشية، محافظة البيضاء .

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وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية، تمركزت في عدد من المواقع التي انسحب منها مسلحو داعش، وبقيت على مقربة من معاقل التنظيم الإرهابي دون قتال.

وأضافت أن هناك مفاوضات بين الطرفين الإرهابيين الحوثيين وداعش، لتأمين عملية خروج مسلحي داعش مع عوائلهم وأسلحتهم من معاقلهم في مناطق بقرات وعجمة ولقاح ويكلا شرقي مناطق قبائل قيفة.

وأوضحت أنهما اتفقا مبدئيا على تأمين عملية الخروج غير أن ذلك مرتبط بحسم المليشيا الحوثية للمعارك مع قبائل قيفة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية، بأن مقاتلي داعش الإرهابيين، انسحبوا من عدة مواقع لفتح الطريق أمام المليشيا الحوثية في حربها ضد قبائل قيفة.

وقالت إن إرهابيي تنظيم داعش رفضوا القتال ضد المليشيا، وهو ما يكشف عن التنسيق بين الطرفين.