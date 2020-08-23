شكرا لبحثكم عن خبر حكومة الحوثيين تصدر قرار تعيين في سفارة تابعة للحكومة الشرعية (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، قرار بتعيين في سفارة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها؛ في قرار وصف بالغريب.

وقضى القرار الذي أصدره رئيس حكومة المليشيا عبدالعزيز بن حبتور و وزيري شؤون المغتربين والخارجية قرارا بتعيين عبدالوالي الردي ملحقا لشؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالولايات المتحدة الامريكية.

وباشر الردي العمل في السفارة عقب القرار.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومة المليشيا قرارا بتعيين مندوب لليمن لدى الأمم المتحدة وسفيرين لليمن في سوريا وايران.



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