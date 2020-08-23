شكرا لبحثكم عن خبر مقتل طفل وإصابة امرأة على يد مسلح في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل طفل وإصابة امرأة على يد مسلح في عدن

افاد شهود عيان أن طفلا قتل واصيبت امرأة وابنتها جراء اطلاق نار من قبل مسلح في مديرية دارسعد وقال شهود العيان ان المسلح كان يستهدف شاب حيث استطاع الشاب الهرب فيما تعرض المارة للاصابة بينهم الطفل وامرأتين في شارع الميدان بمنازل الانشاءات ليفارق الطفل الحياة اثناء اسعافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة امرأة على يد مسلح في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.