فلكي يمني يزف بشرى سارة بتزايد فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - زف فلكي يمني، اليوم السبت، بشرى سارة بتزايد فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة.

وتوقع الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب أطلع عليه " المشهد اليمني "، بتزايد فرص هطول الأمطار الرعدية مع إتساع رُقعتِها خلال الأيام القادمة لِتشملَ مُعظم المناطق من المرتفعات الجبلية مع أجزاءٍ اُخرى متفرقة من الهضاب الداخلية والسهول الغربية.

ياتي ذلك، في ظل توقعات بمنخفض جوي جديد بداية الاسبوع الجاري مصحوبا بأمطار غزيرة على محافظات المهرة وحضرموت، وشبوة، ومارب وأجزاء من المرتفعات الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع بهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة، مع درجة حرارة مرتفعة واضطراب في البحر.

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