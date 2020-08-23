شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات عسكرية بتحريك جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي في خمس محافظات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم السبت، عن صدور توجيهات لتحريك جبهات الساحل الغربي وتعز وبيحان وميدي وصعدة، لدحر مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الفرصة مواتية لتحريك كافة الجبهات بعد استنفاد مقاتلي المليشيا الحوثية وسحبهم الى جبهات مارب والجوف ونهم.

وأكدت المصادر بأن أي جبهة تتحرك ستحرز تقدم كبير لان المليشيا سحب كل مقاتليها وتركت مناوبين قلائل ليحرسوا المتارس.

ونوهت المصادر بأن المليشيا ستتلقى صفعات متوالية، بعد صفعة اليوم بالتقدم والانجاز الذي تحقق في مريس، محافظة الضالع.

ولفتت إلى أن ما تحقق في مريس يعد إنجاز كبير من ناحية المناطق التي تحررت ومن جهة توحيد جهود الجيش والمقاومة والحزام الامني وكل الوحدات الأخرى نحو عدو الجميع المتمثل في مليشيا الحوثي.

و تمكنت القوات المشتركة، اليوم السبت، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مريس، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة نجحت خلالها في أسر 40 عنصراً من صفوف المليشيا؛ وفقا لمصدر عسكري.

وقال المصدر إن القوات المشتركة حررت عددا من المواقع في جبهة مريس منها موقع القهرة شرقل وعدد من السلاسل الجبلية وصولاً إلى صون والزيلة القريبة من بلدة الحقب الواقعة في مدخل مديرية دمت.

كما حررت مواقع السُبعة وموقع الدبابة ومواقع ملزق ومريفدان وموقع الخزان المتاخم لمنطقة لسوان.

وحسب المصدر فإن معارك شرسة تدور في الأثناء في جبهة الميمنة على أطراف قرية القهرة، ومن القلب وصلت المعارك إلى خرطوم يعيس، أما الميسرة فتواصل القوات المشتركة التوغل باتجاه قائمة سون.

و تمكنت القوات المشتركة من قطع خط أمداد المليشيا إلى منطقة روسان وشليل.

ووسط خسائر بشرية ومادية كبيرة تلقتها المليشيا، تمكنت القوات المشتركة من أسر 40 عنصراً بصفوف الحوثيين.

وعقب 9 ساعات من المعارك الشرسة تواصل المليشيا التقهقر والتراجع على وقع ضربات القوات المشتركة في مريس وجبل ناصة الاستراتيجي.