شكرا لبحثكم عن خبر وزير دفاع الحوثيين يهدد الشرعية والتحالف بـ ”الوجع الكبير” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد وزير دفاع ميليشيا الحوثي الانقلابية محمد ناصر العاطفي كلا من الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية عن العاطفي قوله أن الميليشيا تجهز للانتقال إلى "مرحلة الوجع الكبير بكل كفاءة واقتدار".

وأضاف العاطفي بأن الميليشيا أصبحت في " مرحلة متطورة من مراحل الجهوزية المواكبة للتقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تكنولوجيا التحالف وإفقادها تأثيراتها على قواتنا على المدى القريب والبعيد".

وقالت الوكالة الحوثية أن العاطفي نفذ زيارة ميدانية لمواقع ميليشيا الحوثي في جبهات محافظة الجوف.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي ضمن عملية دعم معنويات لأفراد الميليشيا المنهارة بعد سلسلة من المعارك الخاسرة التي قدمت فيها العشرات من المغرر بهم في سبيل مشروعها السلالي خلال الأيام الأخيرة فقط.

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