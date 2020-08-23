وكيل وزارة الإعلام يزف أخبار تشرح صدر اليمنيين وتغيض قلوب الميليشيا وأتباعها

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام إن هذا اليوم يشهد أخبارا تشرح الصدر وتغيض قلوب الميليشيا وأتباعها.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني أن الجيش الوطني في مريس تمكن من تحرير عدة مواقع وتقدم باتجاه دمت.
وأردف أن الجوف ومأرب والبيضاء تشهد انتصارات كبيرة للجيش الوطني على ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات.
وقال أيصا إن الحملة الأمنية تسيطر على الوضع في البيرين والنشمة والخيامي حتى مدينة التربة في محافظة تعز.
وكانت مصادر ميدانية ذكرت أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيرا في جبهة مريس بمسافة 10 كيلو متر ونجح في اغتنام العديد من المعدات العسكرية الحوثية.
ووفقا للمصادر فإن الجيش الوطني حرر قرى القهرة والرفقة وسون والزيلة وموقع السبعة وغيرها من التباب.
وتشهد محافظات مأرب والجوف والبيضاء معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في ظل تقدمات كبيرة للجيش وتراجع للميلشيا.
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