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شكرا لبحثكم عن خبر السكرتير الصحفي لنائب الرئيس ينشر صور لوثائق مزورة ويهاجم من يقف خلفها ”صور” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال أحمد أبو سالم السكرتير الصحفي لنائب رئيس الجمهورية إنه مع استمرار هزائم الميليشيات الانقلابية في ظل ثبات أبطالنا الميامين، تلجأ مطابخ الانقلاب والمرادفة لها للتزوير والتزييف في محاولة للتشويش على سير معركتنا الجمهورية.
ورد السكرتير في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني على بعض الوثائق الاي تداولتها مواقع إعلامية وحسابات شخصية عن أوامر عسكرية من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر.
وأرفق في تغريدته نماذج لوثائق مزورة، مؤكدا أنه بقدر وضوحها بأنها كذلك، فهي تكشف أيضاً مستوى الغباء والوجع الذي تعيشه تلك المطابخ.
وأضاف : ستظل معركتنا أبداً لاستعادة الدولة، وهويتنا يمانية، وشعارنا الجمهورية علم اليمن ، ووجهتنا مدينة سام.
منوها أن بعض الجهات المعروفة حد تعبيره يغيضها هذا الشعار الثابت للقيادة السياسية وللجيش وشرفاء البلاد؛ فتلجأ لتتبنى التضليل والتزوير، وهو أمر لن يكون بمنأىً عن المساءلة القانونية والقضائية.
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